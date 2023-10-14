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Собянин рассказал о новом стандарте паллиативной помощи в Москве

12:25
  • суббота
  • 14 октября 2023

Город делает много полезного в этом направлении

В Москве с особым вниманием подошли к разработке и внедрению нового стандарта паллиативной помощи. Детали сообщил в своём блоге Сергей Собянин.
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Мэр отметил, что в столице в помощи хосписов и паллиативных центров ежегодно нуждаются порядка 100 тысяч пациентов. Сейчас для них создаются максимально комфортные условия - и с точки зрения медицины, и в обеспечении максимального психологического комфорта. Уделяется большое внимание и работе с родственниками больных.

Москвичи сейчас могут получать паллиативную помощь амбулаторно или на дому – современные технологии позволяют проводить большинство процедур в привычной обстановке силами родственников и волонтёров. Город делает всё для того, чтобы нуждающиеся в помощи пациенты не задерживались в хосписах, а как можно быстрее возвращались домой под наблюдение выездной службы.

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Центр паллиативной помощи
Центр паллиативной помощи
Центр паллиативной помощи
Центр паллиативной помощи
Центр паллиативной помощи
Центр паллиативной помощи
Центр паллиативной помощи
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