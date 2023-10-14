Крымский мост восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока

Откыто автомобильное движение по всем полосам

Крымский мост полностью открыт для автодвижения после ремонта. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырём полосам", - написал Хуснуллин у себя в Telegram.

Он напомнил, что восстановление моста должно было завершиться 1 ноября, но благодаря героическому труду каждого, кто участвовал в этой уникальной работе, её удалось закончить с опережением сроков.

В ночь на 17 июля Крымский мост подвергся атаке украинских морских дронов. Погибли два жителя Белгородской области, ехавшие на машине по мосту.

До этого Крымский мост уже восстанавливали после теракта, который произошёл 8 октября 2022 года. На мосту взорвалась фура, были разрушены несколько пролётов переправы.

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