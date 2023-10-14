Москвичей пригласили на цифровой диктант

Он прошёл на ВДНХ

Семейный день цифровой грамотности прошёл в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Все желающие могли посетить тематическую экскурсию и пройти тестирование, чтобы проверить свои знания об интернете.

Кроме того, посетителям рассказали, почему важно соблюдать основные правила безопасности и как понимание принципов работы различных сервисов сможет защитить человека в сети.

Мероприятие прошло под эгидой проекта "Цифровой диктант" при поддержке департамента информационных технологий города Москвы, сообщает "ТВ Центр".

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