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В Московском зоопарке провели осмотр детёныша панды

16:27
  • суббота
  • 14 октября 2023

Это первый осмотр в корзинке

"ТВ Центр" публикует трогательные кадры из Московского зоопарка. Там показали, как проходит осмотр у детёныша знаменитых панд Жуи и Диндин.

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Медвежонку измерили все параметры, он весит уже почти три килограмма. Специалисты отмечают, что это первый осмотр не в инкубаторе, а в корзинке.

Малыш уже достаточно большой, его терморегуляция совершенствуется, и он всё уверенней чувствует себя на открытом воздухе. Детёныш большой панды появился на свет в конце августа впервые в истории России.

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