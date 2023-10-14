Собянин рассказал о расширении туристического сервиса RUSSPASS

Он станет основой для развития национального портала для путешественников

Московский туристический сервис RUSSPASS станет основой для развития национального портала для путешественников. Об этом рассказал в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Власти столицы вместе с федеральными министерствами сформируют единую платформу, которая не только объединит представителей отрасли, но откроет новые возможности для внутреннего и въездного туризма, сообщает "ТВ Центр".

Сервис запустили более трёх лет назад, за это время он уже давно вышел за рамки городского проекта. Сейчас в нём представлены 85 регионов. На сайте или в мобильном приложении можно быстро и просто купить билеты, забронировать отели, выбрать экскурсии.

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