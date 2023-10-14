В зоне СВО за сутки сбиты более 30 украинских дронов

Спецоперация продолжается

Российские средства ПВО уничтожили за сутки в зоне специальной операции 31 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

На купянском направлении российские войска отразили семь атак штурмовых групп ВСУ. Противник понёс большие потери: уничтожены до 215 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три пикапа и польская артиллерийская установка Krab.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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