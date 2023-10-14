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Собянин поздравил Центр обеспечения мобильности пассажиров с 10-летием

14:35
  • суббота
  • 14 октября 2023

Его сотрудники помогают маломобильным гражданам

Центру обеспечения мобильности пассажиров исполнилось 10 лет. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что сотрудники центра оказывают всестороннюю помощь пассажирам с нарушениями слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, пожилым людям, мамам с колясками.

Инспекторы центра помогают маломобильным пассажирам в метро, на вокзалах, на станциях МЦК. С момента создания центра его сотрудники оказали помощь более 1,2 миллиона пассажирам.

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Центр обеспечения мобильности пассажиров
Центр обеспечения мобильности пассажиров
Центр обеспечения мобильности пассажиров
Центр обеспечения мобильности пассажиров
Центр обеспечения мобильности пассажиров
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