Собянин поздравил Центр обеспечения мобильности пассажиров с 10-летием

Его сотрудники помогают маломобильным гражданам

Центру обеспечения мобильности пассажиров исполнилось 10 лет. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что сотрудники центра оказывают всестороннюю помощь пассажирам с нарушениями слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, пожилым людям, мамам с колясками.

Инспекторы центра помогают маломобильным пассажирам в метро, на вокзалах, на станциях МЦК. С момента создания центра его сотрудники оказали помощь более 1,2 миллиона пассажирам.

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