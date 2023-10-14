Выросло число россиян, погибших в зоне палестино-израильского конфликта

Противостояние продолжается

Число россиян, погибших в зоне палестино-израильского конфликта, возросло до 16-ти. Об этом сообщили в нашем посольстве.

Ещё восемь соотечественников числятся пропавшими без вести, один находится в заложниках у боевиков ХАМАС, сообщает "ТВ Центр".

Срок ультиматума, который армия Израиля дала жителям Газы для перемещения на юг сектора, истекает в 16 часов по московскому времени. Свои дома уже покинули более 800 тысяч палестинцев.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Погибли более трёх тысяч человек с обеих сторон.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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