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Пишущие о коррупции журналисты напугали Зеленского

17:54
  • суббота
  • 14 октября 2023

Президент попросил их не писать о злоупотреблениях во власти

Владимир Зеленский не в восторге от появляющихся время от времени в украинской прессе статей о коррупции в высших эшелонах власти. Президент Украины потребовал от журналистов прекратить писать на эту тему.
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Тайну общения Зеленского с журналистами на конференции National Media Talk 2023 раскрыла главный редактор ZN.UA Юлия Мостова. Как сообщила она в интервью изданию New Voice, президент попросил работников прессы выключить камеры и диктофоны, а затем потребовал от журналистов не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия.

Недавно в украинской прессе вышло журналистское расследование о завышенных ценах на продукты для военных. В публикации, в частности, шла речь о сверхдорогих куриных яйцах, стоимостью 170 гривен за десяток (более 400 рублей).

С коррупцией на Украине безуспешно борются сами украинцы и их западные союзники, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев. Они вот уже несколько лет ждут от украинских властей реальных результатов борьбы с финансовыми злоупотреблениями.

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