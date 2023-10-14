В Москве появятся сенсорные сады

Их посадят в Бутырском районе
В Москве посадят сенсорные сады. На северо-востоке столицы скоро появится новый парк, пишет портал мос.ру.
Парк раскинется рядом с Огородным проездом. Здесь обустроят площадки для детских игр, занятий спортом, проведения массовых встреч и мероприятий. Будут построены специальная площадка для тренировки собак и комьюнити-зона для владельцев животных.
Парк площадью два с половиной гектара будет создан на основе концепции "естественная природа" с интеграцией в городскую среду. Здесь организуют пешеходные маршруты для неспешных прогулок.
Главным украшением парка станут сенсорные сады - площадки с цветущими декоративными растениями-многолетниками. Для их выбора специалисты изучили состав флоры на территории Бутырского района и подобрали те, что соответствуют окружающей экосреде.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"