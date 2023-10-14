В Москве появятся сенсорные сады

Их посадят в Бутырском районе

В Москве посадят сенсорные сады. На северо-востоке столицы скоро появится новый парк, пишет портал мос.ру.

Парк раскинется рядом с Огородным проездом. Здесь обустроят площадки для детских игр, занятий спортом, проведения массовых встреч и мероприятий. Будут построены специальная площадка для тренировки собак и комьюнити-зона для владельцев животных.

Парк площадью два с половиной гектара будет создан на основе концепции "естественная природа" с интеграцией в городскую среду. Здесь организуют пешеходные маршруты для неспешных прогулок.

Главным украшением парка станут сенсорные сады - площадки с цветущими декоративными растениями-многолетниками. Для их выбора специалисты изучили состав флоры на территории Бутырского района и подобрали те, что соответствуют окружающей экосреде.

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