Собянин: 15 московских педагогов получили премии Минкультуры России

Ежегодные премии лучшим преподавателям были учреждены в прошлом году

15 столичных педагогов из детских школ искусств удостоены премии Министерства культуры России. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Конкурсная комиссия оценивала соискателей премии по трём критериям: наличию внедрённых в образовательный процесс авторских методик, результатам обучения учеников, опыту участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях, отметил мэр.

Ежегодные премии лучшим преподавателям были учреждены в марте прошлого года указом президента. В 2022 году в конкурсе участвовали 513 кандидатов из 79 регионов страны, в этом году было 565 соискателей.

Лучшие сто педагогов получили по 500 тысяч рублей, а 50 учителей – по миллиону, сообщает портал мос.ру.

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