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Египет не выпустил американцев из сектора Газа

19:37
  • суббота
  • 14 октября 2023

Нарушены договорённости

Власти Египта отказались пропустить через КПП на границе с сектором Газа граждан США, которые бегут от военных действий в анклаве, сообщает портал Cairo 24.

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Инцидент произошёл на контрольно-пропускном пункте "Рафах". Американцы прождали несколько часов, но так и не смогли попасть в Египет.

14 октября AFP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что Израиль и Египет договорились открыть КПП "Рафах", чтобы позволить американцам выехать из сектора Газа. Очевидно, что это соглашение на практике не действует.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Погибли более трёх тысяч человек с обеих сторон.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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