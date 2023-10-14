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Израиль объявил о готовности к наземной операции в секторе Газа

19:53
  • суббота
  • 14 октября 2023

Дата начала операции пока не называется

Армия обороны Израиля заявила о готовности к новым этапам боевых действий в секторе Газа с упором на наземную операцию. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, армейские батальоны развёрнуты по всей стране.

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Судя по сообщению армейской пресс-службы, Израиль готов провести комплексное и скоординированное нападение на сектор Газа с воздуха, моря и земли. Когда начнутся широкомасштабные военные действия, не сообщается. 

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Погибли более трёх тысяч человек с обеих сторон.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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