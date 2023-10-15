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Фронтовым артистам на передовой вручили высокие награды

10:22
  • воскресенье
  • 15 октября 2023

Они дали более 300 концертов в зоне СВО

Государственные и ведомственные награды вручили военным артистам недалеко от линии соприкосновения. Участники фронтовой концертной бригады группировки "Центр" получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали Жукова, а также знаки отличия "За воинскую доблесть".

С начала спецоперации артисты дали более трёхсот концертов в районах дислокации российских подразделений, в том числе в непосредственной близости от передовой, сообщает "ТВ Центр".

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