Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о подвигах российских военных в зоне спецоперации. Разведгруппа майора Константина Наумова выдвинулась в район, где артиллерией была уничтожена зенитно-ракетная батарея ВСУ. Там были обнаружены две РЛС американского производства, которые не потеряли работоспособность.

Наумов принял решение атаковать. В ходе боя станции контрбатарейной борьбы были захвачены. Российские специалисты уже изучили технические характеристики иностранного оборудования, сообщает "ТВ Центр".

Рядовой Алексей Павлов выявил штурмовую группу националистов. А затем, действуя грамотно и хладнокровно, занял выгодную позицию и прицельным огнём из пулемёта уничтожил трех вражеских пехотинцев. Не ожидая внезапной атаки, оставшаяся часть подразделения радикалов отступила.

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