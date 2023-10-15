В Техасе подростка выгнали из школы из-за причёски

Семья возмущается

В Техасе, одном из самых консервативных американских штатов, разгорается очередной скандал вокруг неподобающего облика ученика. Школьная администрация отстранила его от занятий за причёску.

Наслаждается учебным годом 18-летний Дэрил из Техаса уже два месяца без одноклассников - в одиночестве. Так в американской школе наказывают за несоблюдение дресс-кода. Всё дело в том, что у парня причёска не по уставу: в округе существует правило, по которому локоны не должны быть ниже бровей и ушных мочек, сообщает "ТВ Центр".

Семья в претензиях школьного руководства видит чистой воды дискриминацию, поэтому подала иск о защите гражданских прав в федеральный суд. А на прошлой неделе юношу отправили и вовсе на отдельную дисциплинарную программу. Теперь он занимается не просто в одиночестве, а в отдельной кабинке.

Мать Дэрила признаёт, что её сын однажды использовал ненормативную лексику, но, чтобы выразить огорчение отстранением от занятий. Судя по всему, руководство использовало нарушение дресс-кода, как рычаг давления. Но он тоже привёл к дискриминации по расовому признаку. Во многих штатах действует закон, защищающий права нацменьшиств на ношение причёски, как части их культурного наследия.

Ситуация для Соединённых Штатов, где, казалось бы, можно всем вступать в брак со всеми, а BLM-движение ставит на колени госструктуры, как минимум, нелогичная. Возможно, так Техас пытается найти лазейки в американском законодательстве, чтобы отстаивать свои, консервативные ценности.

В штате одинокой звезды школьника могут отправить на дисциплинарную программу за многое, но вот за дресс-код – редкий случай. Семья Дэрила говорит, что случай с их сыном – не единственный в школе. Сейчас они подали ещё два иска – о том, что он носит причёску по религиозным соображениям. По одному уже пришёл отказ.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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