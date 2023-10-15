Редкое солнечное затмение наблюдали в США

Луна закрыла 95% солнечного диска

Редкое кольцеобразное затмение наблюдали этой ночью жители западного полушария. Луна скрыла 95% солнечного диска, на небе появилось сияющее кольцо.

Лучше всего затмение было видно на территории США, Центральной Америки, Колумбии и Бразилии. Тысячи астрономов-любителей и просто ценителей необычного явления провели вечер под открытым небом, вооружённые телескопами, биноклями и специальными очками.

Россияне могли наблюдать затмение только в интернете, там велась прямая трансляция. По словам учёных, в следующий раз подобное можно будет увидеть лишь через 23 года, сообщает "ТВ Центр".

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