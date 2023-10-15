Путин заявил о провале украинского контрнаступления

Президент поблагодарил бойцов на передовой

Украинское контрнаступление полностью провалилось. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил Владимир Путин.

"Что касается контрнаступления, которое якобы буксует - оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции", - сказал президент.

Глава государства отметил, что наши военные будут соответствующим образом реагировать на готовящиеся действия украинских войск.

Путин также поблагодарил руководство Вооружённых сил и бойцов на передовой за мужество и героизм. Он назвал ситуацию на линии соприкосновения активной обороной с улучшением российскими войсками своего положения на отдельных участках.

Фрагмент интервью с Верховным главнокомандующим опубликовал у себя в Tеlegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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