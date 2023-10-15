Израиль отложил наземную операцию против ХАМАС

Помешала погода

Израиль планировал начать наземную операцию в секторе Газа в эти выходные, но перенес её, в том числе из-за погоды, сообщили источники The New York Times.

По данным газеты, Израиль направит на захват города Газа десятки тысяч военных, танки, сапёров и спецназ. Целью также ставится уничтожение высшего политического и военного руководства ХАМАС.

Тем временем, Россия запросила голосование в Совете безопасности ООН по резолюции о происходящем в зоне палестино-израильского конфликта. Ожидается, что члены Совбеза соберутся в понедельник, 16 октября.

Сектор Газа сегодня ночью снова подвергся массированным обстрелам. Причём удары наносились даже по городам на юге, куда массово бежит население. Позже в армии Израиля заявили, что атаки по этим маршрутам не будут вести до часу дня по Москве. Кроме того, до этого времени будет открыт гуманитарный коридор.

Вся последняя информация - у Кирилла Парменова (смотрите видео).

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