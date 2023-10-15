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Путин отметил вклад Китая в формирование многополярного мира

12:28
  • воскресенье
  • 15 октября 2023

Президент летит в Пекин

Рост потенциала многих стран приводит к созданию многополярного мира. Об этом заявил Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая, фрагмент которого вышел в эфир сегодня.

Беседа состоялась в преддверии визита российского лидера в Пекин, где он примет участие в третьем международном форуме "Один пояс - один путь". На полях мероприятия запланированы двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В интервью Владимир Путин выразил надежду на продолжение традиции доброжелательного общения с китайским лидером. И отметил, в том числе вклад Пекина в формирование многополярного мира, сообщает "ТВ Центр".

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