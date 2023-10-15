Сегодня в стране проходят парламентские выборы

В Польше сегодня проходят выборы в парламент, за которыми с большим интересом наблюдают в первую очередь на Украине. Ведь от итогов голосования зависит продолжение поддержки киевского режима. Тезисы соперников об отмене привилегий для беженцев и сокращению военных трат находят всё больше поддержки среди поляков. Настроения Варшавы разделяют и многие жители других стран Евросоюза.

Стартовавшие парламентские выборы в Польше называют самыми важными за более чем три десятилетия. На карту без преувеличения поставлено будущее республики. Основная борьба - между евроскептиками и проевропейской оппозицией. Первые - это правящая "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Вторые - "Гражданская коалиция" во главе с экс-премьером Дональдом Туском. Конкуренты идут буквально ноздря в ноздрю, активно используя украинский вопрос в своей риторике. Партия "Конфедерация" и вовсе выставила Киеву счёт за всю оказанную помощь.

Эмбарго на ввоз украинского зерна, обещания отменить пособия беженцам. Все это стало разменной монетой в предвыборной гонке. Глава МИДа Украины жалуется журналистам, мол, политики намеренно раздувают тему Волынской резни и зерна, чтоб завоевать симпатии избирателей. Ему будто и невдомёк, что раз эта тема так востребована, значит, поляки устали от украинских попрошаек. На голубом глазу пан Кулеба заявляет: Украине должен весь европейский мир, от Польши до Германии, сообщает "ТВ Центр".

Консервативное американское издание "1945" полагает, что после выборов в Польше западная поддержка ВСУ может ослабнуть. И это станет для Киева настоящим ударом. Да и запасы денег и оружия у НАТО не бесконечные. Об этом пишет немецкое издание Welt. C учетом событий на Ближнем Востоке альянс просто не потянет одновременно снабжать и Украину, и Израиль. Да и вкладываться в проигрывающую сторону - бесперспективное занятие.

Издание Military watch полагает: интерес Запада к Киеву снижается на фоне провала контрнаступления. США сейчас заняты своими внутренними противоречиями. А в европейских странах украинские флаги меняются на израильские в знак солидарности. И как раз перенаправление помощи Иерусалиму даст коллективному Западу возможность сократить инвестиции в режим Зеленского и, сохранив лицо, усадить украинцев за стол переговоров.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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