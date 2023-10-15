Российских детей вернули на родину из лагерей беженцев в Сирии

Самолёт приземлился этой ночью в Подмосковье

34 российских ребёнка вернули на родину из сирийских лагерей беженцев. Борт ВКС России приземлился этой ночью на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Помощь в эвакуации оказали военнослужащие российской группировки в Сирии. Наши врачи сопровождали детей на маршруте. После медицинского обследования в Москве всех передадут под опеку родственников.

Вывезти группу удалось при содействии детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Работа по возвращению российских детей из зон конфликта проводится по поручению президента с 2018 года. Всего за это время удалось вернуть на родину более пятисот человек, сообщает "ТВ Центр".

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