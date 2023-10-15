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Собянин поздравил дорожников с праздником

13:02
  • воскресенье
  • 15 октября 2023

День работников дорожного хозяйства отмечается 15 октября

Сегодня - День работников дорожного хозяйства. Поздравления сотрудникам отрасли направил мэр Сергей Собянин на странице в социальной сети. Он поблагодарил их за высокий профессионализм и добросовестный труд, отметив, что ухоженный, уютный и комфортный город - это их личная заслуга.

Мэр добавил: дорожная отрасль Москвы объединяет профессионалов больше 240 специальностей, которые круглосуточно и в любую погоду первоклассно выполняют масштабную работу.

С прошлого года сотрудники дорожного хозяйства в сложнейших условиях и порой с риском для жизни помогают восстанавливать инфраструктуру городов-побратимов Москвы - Луганска и Донецка, сообщает "ТВ Центр".

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