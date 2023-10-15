В Москве возводят храм в честь святителя Тихона

На стройплощадке побывал Владимир Ресин
В рамках реализации столичной программы строительства новых храмов советник мэра и патриарха Владимир Ресин провёл выездное совещание на северо-западе Москвы.
Там, в районе Северное Тушино возводят церковь в честь святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Она рассчитана на 800 прихожан.
Работы планируют завершить в 2025 году. Рядом построят культурный центр и церковную лавку, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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