К берегам Палестины идёт второй американский авианосец

Он остановит боевиков ХАМАС, говорят в Пентагоне

Израиль уже давно вышел за рамки самообороны. Такое мнение высказали в МИДе Китая. На фоне гуманитарного кризиса в Газе западные страны всё активней стали призывать ЦАХАЛ не начинать наземную операцию. Президент США Джо Байден обсудил ситуацию по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, а затем с главой Палестины Махмудом Аббасом.

Но при этом Вашингтон направил в восточное Средиземноморье вторую авианосную группу. К берегам Палестины направляется ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр". Первый корабль ВМС США зашёл в акваторию ещё несколько дней назад. Такая явная демонстрация силы со стороны союзников Израиля должна остановить боевиков ХАМАС, уверены в Пентагоне.

Палестинское руководство усматривает в действиях Вашингтона лишь желание сильнее распалить конфликт. Возложить ответственность за обострение на Белый дом, похоже, готов и Иран. Это заметно по тому, как тепло приветствовали друг друга министр иностранных дел страны и лидер Хамас на встрече в Катаре. В Иордании пропалестинские протестующие перешли к решительным действиям и попытались взять штурмом посольство США, сообщает "ТВ Центр".

Сам Израиль всецело перекладывает вину на палестинский народ. Президент Ицхак Герцог заявил, что мусульмане давно должны были восстать против ХАМАС, но вместо этого предпочитают жить в состоянии войны.

Решительно против ХАМАС выступает и официальный Лондон. По словам главы МИД Великобритании, именно боевики представляют главную угрозу для палестинского народа, а не Израиль. Однако на улицах городов царит совсем иная атмосфера. На акции солидарности с населением Палестины вышли уже десятки тысяч жителей. Демонстрации прошли не только в столице, но и в Манчестере, Ливерпуле, Бристоле, Эдинбурге, Глазго.

Символам преступного режима, уверены сторонники Палестины, на таких демонстрациях не место. Мужчину, который поднял флаг Израиля, едва ни растерзала толпа. На помощь защитнику еврейского народа вовремя подоспели полицейские.

На следующей неделе Евросоюз собирает экстренный саммит. Главная тема - доставка гуманитарной помощи для Палестины. Больницы в секторе Газа разрушены. А там, где ещё осталась возможность оказывать медицинскую помощь, заканчивается топливо: резервные генераторы продержатся не более 48 часов.

Израиль требует эвакуировать пациентов с севера анклава. Однако в ВОЗ назвали такой шаг смертельным приговором для людей. Эммануэль Макрон призывает открыть гуманитарный коридор из осаждённого сектора Газа, чтобы граждане Франции могли выехать в Египет.

Американский журналист Сеймур Хёрш заявил, что Катар и Египет готовы профинансировать лагерь для более миллиона беженцев. Вопрос защиты гражданского населения обсуждали и в ходе встречи Госсекретаря США и министра иностранных дел Саудовской Аравии.

США обратились за помощью к Китаю, чтобы Пекин помог в урегулировании конфликта. Однако в МИД КНР заявили: действия Тель-Авива вышли далеко за рамки самообороны. А единственным справедливым решением стало бы создание независимого государства Палестина и гарантии мира.

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

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