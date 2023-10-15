Собянин рассказал о создании общественных пространств в каждом районе Москвы

Они появляются на месте заброшенных территорий
Город создаёт многофункциональные общественные пространства в каждом районе Москвы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что общественные пространства появляются, в том числе на пустующих или неиспользуемых территориях. Горожане предлагают свои идеи и рассказывают, какими видят новые объекты.
К примеру, в Южном Бутове привели в порядок Захарьинские пруды, а в районе Соколиная Гора построили детско-спортивный кластер.
В Преображенском районе обустроена спортивно-игровая зона, в Косино-Ухтомском - детско-спортивная инфраструктура.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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