Су-27 отогнал от границы России американский беспилотник

Он пытался проникнуть на территорию нашей страны

Российские лётчики отогнали от границы американский беспилотник. Инцидент произошёл в небе над Чёрным морем, сообщили в Минобороны.

Средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к границе цель. Для её опознавания в воздух был срочно поднят истребитель Су-27.

Экипаж самолёта идентифицировал воздушную цель как разведывательный беспилотник Global Howk, принадлежащий ВВС США. При приближении российского истребителя иностранный разведывательный аппарат выполнил разворот от границы.

В военном ведомстве указали, что полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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