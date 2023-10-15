Собянин рассказал о продлении Мосфильмовской улицы

Будут построены два моста
В Москве продлят Мосфильмовскую улицу. Детали сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.
Мэр рассказал, что сейчас идут подготовительные работы. В итоге будут построены более семи километров дорог и два моста длиной 470 метров. В каждом направлении будет по две полосы для движения транспорта.
Когда все работы закончатся, улучшится транспортная доступность для жителей районов Очаково-Матвеевское и Раменки.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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