Собянин рассказал о продлении Мосфильмовской улицы

Будут построены два моста

В Москве продлят Мосфильмовскую улицу. Детали сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что сейчас идут подготовительные работы. В итоге будут построены более семи километров дорог и два моста длиной 470 метров. В каждом направлении будет по две полосы для движения транспорта.

Когда все работы закончатся, улучшится транспортная доступность для жителей районов Очаково-Матвеевское и Раменки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"