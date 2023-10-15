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Дачнику в Подмосковье выставили счёт в 23 миллиона за подключение к электросети

15:07
  • воскресенье
  • 15 октября 2023

Таких денег у него нет

В Подмосковье дачнику, решившему провести на свой участок электричество, выставили счёт в 23 миллиона рублей. Такая астрономическая сумма значилась в квитанции от электросетевой компании.

Случай этот - не единичный. Ситуация удивительная, тем более, что владения находятся не где-то на отшибе, вдали от населённых пунктов, а на территории СНТ. У многих соседей электричество проведено, да и столбы с проводами стоят совсем рядом. Вот только подключиться к ним не дают сами же дачники.

Наталья Тарасова разбиралась, почему одни пользуются благами цивилизации, а другие вынуждены осваивать зелёную энергетику (смотрите видео).

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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