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На западе Москвы местный житель захватил часть двора

16:23
  • воскресенье
  • 15 октября 2023

"ТВ Центр" провёл расследование

Захватил кусок двора и бьёт соседей. В районе Фили-Давыдково чересчур деятельный местный житель взялся модернизировать окружающую действительность: обустроил на свой вкус спортивную площадку, высадил вокруг неё деревья, отремонтировал лестничную клетку.

Вроде бы - благое дело, правда взамен активист требует от всех соблюдения одному ему известных правил. А за их нарушение оскорбляет соседей, дело регулярно доходит до рукоприкладства.

Татьяна Сидорова разбиралась в ситуации, но сама попала под горячую руку (смотрите видео).

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