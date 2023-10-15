На западе Москвы местный житель захватил часть двора

"ТВ Центр" провёл расследование

Захватил кусок двора и бьёт соседей. В районе Фили-Давыдково чересчур деятельный местный житель взялся модернизировать окружающую действительность: обустроил на свой вкус спортивную площадку, высадил вокруг неё деревья, отремонтировал лестничную клетку.

Вроде бы - благое дело, правда взамен активист требует от всех соблюдения одному ему известных правил. А за их нарушение оскорбляет соседей, дело регулярно доходит до рукоприкладства.

Татьяна Сидорова разбиралась в ситуации, но сама попала под горячую руку (смотрите видео).

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