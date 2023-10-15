Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Степанакерте

Теперь это азербайджанский город

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг республики в Ханкенди (Степанакерте - бывшей столице непризнанного Нагорного Карабаха - Арцаха), сообщает Sputnik Азербайджан.

Также азербайджанский лидер открыл парк отдыха в посёлке Суговушан и принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ Суговушанского водохранилища в Тертерском районе.

19 сентября Азербайджан провёл в Карабахе антитеррористическую операцию. 20 сентября Баку и Степанакерт подписали соглашение о прекращении огня, которое включает пункт о юридическом оформлении Нагорного Карабаха как части Азербайджана.

28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении её существования с 1 января 2024 года. Статус российских миротворцев, находящихся в регионе, будет определён в результате переговоров с Азербайджаном. Сейчас Армения и Азербайджан ведут подготовку к подписанию мирного соглашения.

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