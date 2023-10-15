Аэропорт Алеппо закрыт после ракетного удара Израиля

Также не работает аэропорт Дамаска

Аэропорт сирийского Алеппо закрыт после ракетного удара Израиля. Как сообщает Минобороны Сирии, удар был нанесён со стороны Средиземного моря к западу от порта Латакия.

Воздушной гавани нанесён значительный ущерб. Все рейсы из аэропорта Алеппо перенаправили в Латакию.

Три дня назад аэропорт Алеппо уже обстреливали, его временно закрывали. 14 октября он возобновил работу.

12 октября Израиль также нанёс удар по аэропорту Дамаска. Сейчас он закрыт. В Израиле утверждают, что с территории Сирии были выпущены ракеты, в ответ на это нанесены удары по двум аэропортам.

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