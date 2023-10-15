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Аэропорт Алеппо закрыт после ракетного удара Израиля

14:41
  • воскресенье
  • 15 октября 2023

Также не работает аэропорт Дамаска

Аэропорт сирийского Алеппо закрыт после ракетного удара Израиля. Как сообщает Минобороны Сирии, удар был нанесён со стороны Средиземного моря к западу от порта Латакия.

Израиль ударил ракетами по аэропорту Алеппо
Израильские ВВС атаковали аэропорт в Алеппо

Воздушной гавани нанесён значительный ущерб. Все рейсы из аэропорта Алеппо перенаправили в Латакию.

Три дня назад аэропорт Алеппо уже обстреливали, его временно закрывали. 14 октября он возобновил работу.

12 октября Израиль также нанёс удар по аэропорту Дамаска. Сейчас он закрыт. В Израиле утверждают, что с территории Сирии были выпущены ракеты, в ответ на это нанесены удары по двум аэропортам.

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