В Днепропетровской области уничтожен узел связи ВСУ

Об этом сообщили в Минобороны России

На аэродроме Днепр уничтожен узел связи радиотехнического подразделения ВСУ. Об этом сообщили в российском Минобороны. Также в Харьковской области уничтожен командный пункт механизированной бригады ВСУ.

Российские средства ПВО перехватили за сутки три снаряда американской системы HIMARS и 67 украинских беспилотников.

Как ранее сегодня заявил президент Владимир Путин, украинское контрнаступление полностью провалилась, а российские войска на некоторых направлениях идут вперёд.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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