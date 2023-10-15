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Собянин: Производство пищевой промышленности в Москве выросло на 30%

18:54
  • воскресенье
  • 15 октября 2023

В столице работают более 200 предприятий

Производство продуктов питания в Москве выросло на 30% по сравнению с прошлым голом. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сейчас в столице работают около 250 предприятий пищевой промышленности. При этом власти города помогают отрасли развиваться.

24 московских предприятия получили статус промкомплекса. Такой статус предполагает налоговые льготы и другие преференции. Помимо этого, многие производители участвуют в программе "Сделано в Москве", которая продвигает локальные бренды.

Собянин поздравил работников пищевого производства с профессиональным праздником и пожелал процветания этой важной отрасли столичной промышленности.

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