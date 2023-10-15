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Иран сделал грозное предупреждение Израилю

18:20
  • воскресенье
  • 15 октября 2023

Тегеран может вступить в войну

Иран предупредил Израиль, что может вмешаться в войну на стороне ХАМАС. Это произойдёт, если израильская армия продолжит военную кампанию в секторе Газа.
Израиль отложил наземную операцию против ХАМАС

Соответствующее предупреждение Тегеран направил Израилю по каналам ООН, сообщает The Jerusalem Post. В послании говорится о далеко идущих последствиях, если ЦАХАЛ не прекратит бомбардировки сектора Газа.

Тем временем, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что его страна не заинтересована в ведении войны на два фронта. Галант говорил о войне с движением "Хезболла" в Ливане. Вероятно, что Израиль не планирует и войну с Ираном: это будет достаточно сложная военная кампания, к которой ЦАХАЛ вряд ли успеет подготовиться.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Погибли более трёх тысяч человек с обеих сторон.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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