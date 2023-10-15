В Иране убит известный режиссёр Дариюш Мехрджуи

И его жена

Убит известный иранский кинорежиссёр Дариюш Мехрджуи. Его тело вместе с телом супруги было найдено в доме на севере Ирана, сообщает агентство Tasnim.

Тела нашла дочь режиссёра и сразу же вызвала полицию. На телах были обнаружены порезы и ушибы. Речь идёт, скорее всего, о криминальной смерти: режиссёра и его жену избили, а потом задушили.

Мехрджуи – режиссёр, сценарист, художник, член Академии искусств Ирана, номинант на премию "Золотой приз" Московского международного кинофестиваля. В 1971 году в столице СССР он представлял свою картину "Мистер Наивность". Режиссёру было 83 года.

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