2 тысячи жителей Зеленограда переехали в квартиры по программе реновации

Об этом сообщил Сергей Собянин

Около двух тысяч жителей Зеленограда переехали в новые квартиры по программе реновации. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Шесть новостроек уже переданы под заселение, ещё один дом сейчас строится, отметил мэр. Всего в программу включили 34 старых дома, в которых живут порядка семи тысяч человек.

В Зеленограде активно развивается социальная инфраструктур, строится много спортивных объектов.

На Заречной улице уже работает физкультурно-оздоровительный комплекс с зоной для единоборств, а на Середниковской - на 45% готов спорткомплекс с тренажёрным залом и двумя бассейнами.

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