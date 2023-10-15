Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа

По гуманитарным соображениям

Израиль частично возобновил подачу воды в сектор Газа. Об этом в интервью телеканалу CNN сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Подтверждения этой информации из зоны конфликта пока не поступало.

Сообщается, что Израиль возобновил подачу воды в южный район сектора Газа, чтобы стимулировать жителей эвакуироваться из северных районов.

Ранее Израиль отключил подачу электричества и воды в сектор Газа. Из-за этого врачи в переполненных больницах заявили, что скоро не смогут оказывать помощь раненным.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Погибли более трёх тысяч человек с обеих сторон.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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