Было пять волн расширения альянса на восток

С 1991 года прошло пять волн расширения Североатлантического альянса на восток. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.

"И каждый раз мы высказывали свои озабоченности, каждый раз нам говорили: ну да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же устные были обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет. Ну все, до свидания", - отметил российский лидер (цитата по РИА Новости).

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что расширение НАТО на восток стало главной причиной обострения кризиса на Украине. По его словам, агрессивная политика организации привела к разрушению мировой стабильности.

В октябре полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что победа России в конфликтной ситуации на Украине приведет к неминуемому распаду НАТО.

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