Никаких результатов оно не дало

Украинская армия за все время своего контрнаступления не добилась никаких результатов, а лишь понесла огромные потери. Такое заявление сделал в понедельник, 16 октября, российский лидер Владимир Путин.

Президент напомнил в интервью Центральному телевидению Китая, выдержки из которого приводит РИА Новости, что пресловутое контрнаступление ВСУ продолжается с 4 июня, при этом "потери просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении".

Ранее Путин уже отмечал, что украинское контрнаступление не просто "буксует", а провалилось полностью, хотя на отдельных участках фронта противник готовит новые активные наступательные операции.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил в провале контрнаступления ВСУ Запад, заявив, что затянувшиеся поставки вооружений привели к отставанию ВСУ от намеченного плана, в итоге "мы из графика выпадаем на 6–9 месяцев".

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