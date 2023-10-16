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Путин: китайский мирный план может стать основой урегулирования на Украине

08:14
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Дело за согласием Киева на переговоры

Мирный план по Украине, предложенный в начале года Пекином, реалистичен. Он мог бы стать основой урегулирования, если бы украинская сторона заявила о готовности к переговорам, заявил президент России Владимир Путин.

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МИД КНР в феврале выступил с предложениями по урегулированию украинского кризиса. В числе указанных в документе 12 пунктов – необходимость прекращения огня, уважения законных интересов всех стран в области безопасности, обмен военнопленными между Москвой и Киевом, урегулирование гуманитарного кризиса на Украине и отказ от введения односторонних санкций.

Российский лидер в интервью Медиакорпорации Китая выразил благодарность китайской стороне – по словам Путина, за то, что они думают о том, как этот кризис прекратить. Глава государства отметил, что план мог бы лечь в основу мирных договоренностей. Россия готова это обсуждать - однако Киев отказывается от контактов с Москвой, так что именно украинская сторона должна заявить о готовности к переговорам, передает ТАСС.

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