Путин рассказал о важности отношений России и Китая для всего мира

Политик собирается посетить Китай

Российско-китайские отношения являются фундаментальным фактором глобальной стабильности. Такое заявление сделал в понедельник, 16 октября, президент России Владимир Путин.

Политик отметил в интервью Медиакорпорации Китая, выдержки из которого приводит РИА Новости, что "российско-китайские отношения в деле стабильности в мире" крайне важны и "мы двигались в абсолютно правильном направлении, и в интересах как китайского, так и российского народов".

При этом российский лидер назвал главным преимуществом предложенной Китаем инициативы "Один пояс — один путь" поиск приемлемых для всех решений и отсутствие навязывания своей воли другим.

Путин заявил об отсутствии сомнений том, что к концу 2023 года товарооборот России и Китая составит 200 млрд долларов, подчеркнув, что "у нас за предыдущий период рост товарооборота составил 32%".

При этом США крайне встревожены сотрудничеством Москвы и Пекина. Комиссия Конгресса США по политике в области стратегических сил на фоне "вызывающего беспокойства" поведения России и Китая в последние годы призвала Соединенные Штаты укрепить свою обороноспособность и начать готовиться к возможной войне на два фронта – с Россией и Китаем.

В Европе, со своей стороны, недовольны нейтралитетом Китая в конфликте России и Украины. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что "быть нейтральным в таком случае — все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"