Объект инфраструктуры поврежден ночным ударом по Днепропетровску

Взрывы гремели также в Кировоградской области и Запорожье

Власти Днепропетровска сообщили о повреждении объекта инфраструктуры. По данным главы областного совета Николая Лукашука, в результате ночного удара российской армии также повреждены четыре линии электропередачи и газопровод в городе Никополь Днепропетровской области.

Украинские СМИ минувшей ночью сообщали о воздушной тревоге и взрывах в пригороде Днепропетровска Миргороде. Взрывы гремели также в городе Кропивницкий Кировоградской области и в подконтрольном Киеву городе Запорожье, передает РИА Новости.

Сообщается о повреждении военных аэродромов в Хмельницкой области. Воздушная тревога и взрывы звучали в ночь на 16 октября в Полтавской и Запорожской областях.

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