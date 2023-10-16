Россия продолжает спецоперацию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли на купянском направлении до двух рот личного состава, а также военную технику. Об этом в понедельник, 16 октября, рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

Он уточнил, что общие потери противника составили до двух рот живой силы, один танк, две боевые бронированные машины, два беспилотника, два пикапа, 152-мм САУ 2С1 "Гвоздика", сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что пресловутое контрнаступление ВСУ продолжается с 4 июня, при этом "потери просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении".

В сербских СМИ писали, что отчаявшаяся из-за провала контрнаступления Украина, которой не хватает мужчин на фронте, решила создать "армию зомби" — из-за нехватки бойцов украинские власти "прибегли к формированию армейских частей из тяжелобольных граждан Украины".

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