Собянин: Три года исполнилось благотворительному сервису на mos.ru

Сумма пожертвований превысила 86 млн рублей

Благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что за это время сервис объединил 86 проверенных организаций и тысячи неравнодушных граждан.

"С помощью сервиса можно поддержать детей и взрослых, семьи и пожилых людей, а также животных, экологические и научно-образовательные проекты. На добрые дела направлено уже больше 250 тысяч пожертвований на общую сумму свыше 86 млн рублей", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Сделать перевод можно без регистрации и авторизации на портале. Все организации проверены. Раз в квартал на отдельной странице каждой благотворительной программы публикуется отчет об использовании собранных средств.

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