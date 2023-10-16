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Собянин: Три года исполнилось благотворительному сервису на mos.ru

08:59
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Сумма пожертвований превысила 86 млн рублей

Благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что за это время сервис объединил 86 проверенных организаций и тысячи неравнодушных граждан.

"С помощью сервиса можно поддержать детей и взрослых, семьи и пожилых людей, а также животных, экологические и научно-образовательные проекты. На добрые дела направлено уже больше 250 тысяч пожертвований на общую сумму свыше 86 млн рублей", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Сделать перевод можно без регистрации и авторизации на портале. Все организации проверены. Раз в квартал на отдельной странице каждой благотворительной программы публикуется отчет об использовании собранных средств.

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