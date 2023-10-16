Собянин: Новая экосистема профнавигации охватила более 1,3 млн детей и подростков Москвы

Выбор профессионального пути – дело непростое и ответственное

Новая многоступенчатая экосистема профессиональной навигации в Москве охватила более 1,3 миллиона детей и подростков. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что выбор профессионального пути – дело непростое и ответственное.

"Чтобы облегчить юным москвичам эту задачу, мы фактически с нуля разработали новую многоступенчатую экосистему профнавигации, которая охватила уже более 1,3 млн детей и подростков", – написал мэр на своем сайте.

Популярностью пользуются площадки экосистемы детских технопарков, где москвичи с младшего школьного возраста и до окончания школы пробуют силы в различных направлениях и востребованных профессиях, чтобы понять, какая сфера им наиболее интересна. Первые площадки в Москве появились в 2016 году, сейчас их уже более 300 по всему городу.

"За это время через них прошли – от экскурсий и разовых мастер-классов до длительных курсов – более 713 тыс. ребят. Почти полсотни направлений подготовки и 400 программ обучения от биохимии до компьютерной анимации. Помимо долгосрочных программ, есть возможность пройти ознакомительные мастер-классы, а также поучаствовать в специальных акциях", – рассказал Собянин.

Не меньшей популярностью пользуется инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ. Кроме того, в Ресурсном центре профнавигации и развития компетенций могут заниматься дети с четырех лет. Подготовка идет по 18 программам и девяти направлениям. Центр также готовит школьников и студентов московского региона к всероссийским и международным чемпионатам и соревнованиям и организует всероссийские соревнования как оператор по направлениям БПЛА, радиоуправляемых автомоделей и внедорожников. Более тысячи ребят стали победителями.

Также мэр упомянул проект "Навыки будущего", который включает четыре тематических блока: тренды инновационного развития и НТИ, soft skills, цифровые навыки и технологическое предпринимательство.

Собянин рассказал, что число самозанятых молодых москвичей в возрасте до 18 лет составляет порядка 20 тысяч и, принимая во внимание возможности, которые дает город, оно будет только расти.

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