Режим прекращения огня введен на юге сектора Газа

Он будет действовать пять часов

Пятичасовой режим прекращения огня объявлен в южных районах сектора Газа. По данным телеканала Al Arabiya, он вступил в силу в 9.00. Стороны согласились прекратить огонь, чтобы анклав смогли покинуть граждане иностранных государств, а в Газу можно было доставить гуманитарную помощь.

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, у КПП "Рафах" на границе между Газой и Египтом скопилось не менее 100 грузовых автомобилей с помощью. Они ожидают открытия гуманитарного коридора.

7 октября палестинское движение ХАМАС начало беспрецедентную по масштабам ракетную атаку на израильские города. В то же время боевики проникли на территорию Израиля. Палестинские радикалы заявили, что это ответ на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

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