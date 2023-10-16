Вашингтон продолжает накачивать киевский режим оружием

Соединенные Штаты поддерживают Украину, поскольку хотят избежать втягивания в войну в Европе. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден.

Политик заявил в интервью CBS, что в ситуации вокруг Украины его целью было не допустить "оккупации независимой страны, которая граничит с союзниками по НАТО и Россией".

Байден поинтересовался у интервьюера, известны ли ему крупные конфликты в Европе, в которые США не были втянуты, а затем подчеркнул, что "мы не хотим, чтобы это [вновь] произошло".

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что президент России Владимир Путин – умный и сдержанный человек, а Вашингтону повезло, что в случае необходимости ему придется иметь дело именно с этим российским политиком, в том числе при урегулировании ситуации на Украине.

Спикер Кремля Дмитрий Песков указывал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется ответить Западу, куда расходуются огромные средства, выделяемые Киеву, поскольку "достаточно наглая позиция украинцев все меньше нравится Западу и США".

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