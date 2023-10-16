Путин дал интервью перед форумом в Китае. Главное

Речь зашла о справедливой многополярности

Стратегическое партнерство Москвы и Пекина является фундаментальным фактором стабильности в мире. Об этом Владимир Путин заявил в большом интервью медиакорпорации Китая. Разговор состоялся в преддверии международного форума "Один пояс - один путь", он стартует завтра в столице КНР. Президент России станет главным гостем мероприятия, запланированы его переговоры с председателем Си Цзиньпином. Расширению российско-китайских связей была посвящена значительная часть интервью российского лидера, но также зашла речь и об урегулировании украинского кризиса.

Это интервью китайской медиакорпорации для Владимира Путина первое за последние два года. Состоялось оно в преддверии саммита "Один пояс – один путь в Пекине". Одна из центральных тем беседы – вклад КНР в мирное урегулирование украинского кризиса.

"Мы знаем, естественно, предложения наших китайских друзей. Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны, во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договорённостей. Но, к сожалению, противная сторона не желает вести какие-либо переговоры. Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры всем и сам себе. Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да ещё и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры?" – отметил Путин.

Ещё речь шла о развитии товарооборота между Китаем и Россией. В прошлом году он вырос больше чем на треть. Владимир Путин выразил уверенность, что к концу года удастся выйти на планку в 200 миллиардов долларов. Больших успехов на российском рынке уже достигли китайские автопроизводители

Продолжает развиваться и сотрудничество в энергетической сфере. И это не только поставки нефти и газа. "В области нефти работает трубопровод, причём, он работает стабильно, и объёмы перекачки всё увеличиваются. То же самое касается газопровода "Сила Сибири". Сейчас у нас хорошие перспективы, уже подписано соглашение по дальневосточному маршруту, прорабатывается ещё один маршрут ‒ "Сила Сибири ‒ 2", через Монголию", - рассказал Путин.

Упомянули о справедливой многополярности, о которой российский президент говорил не так давно на Валдайском форуме в Сочи. И то, что попытки Запада навязать всему миру свои правила, обречены на провал.

((СНХ – ВВП многополярность ))

"Многополярный мир создаётся сам по себе, по факту. Мы можем ускорить этот процесс, можем, или кто-то может попытаться его затормозить и, может быть, добьётся какого-то снижения темпа строительства многополярного мира. Но его создание неизбежно. Оно происходит само по себе, и происходит оно в связи с ростом потенциала многих стран, в том числе и не в последнюю очередь с ростом потенциала Китайской Народной Республики", - сказал Путин.

Не обошли и тему спорта – китайский журналист отметил, что Владимир Путин в отличной форме и спросил о том, сложно ли находить время на тренировки.

"Я считаю, что это необходимо делать для того, чтобы быть в состоянии интенсивно работать, прежде всего. Тренировки ‒ это не самоцель. Это средство достижения важных, по-настоящему важных целей, это возможность работать интенсивно, в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов", - отметил Путин.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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