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Жилые кварталы – в руинах: видео ударов по сектору Газа

11:45
  • понедельник
  • 16 октября 2023

Тель-Авив стягивает военную технику к границам анклава

2800 жителей сектора Газа погибли с начала новой эскалации на Ближнем Востоке. Последние данные опубликовал сегодня Минздрав Палестины. Со стороны Израиля жертвами конфликта стали около полутора тысяч человек. Как обещал Тель-Авив, этим утром в анклаве должно было начаться временное перемирие. Однако представители движения ХАМАС опровергли информацию о прекращении огня.
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В 9 часов утра в южных районах сектора Газа должны были временно прекратить обстрелы. Тель-Авив анонсировал перемирие длительностью 5 часов. Его ввели для эвакуации жителей - правда, только с иностранными паспортами - и доставки гуманитарных грузов. На границе с Египтом скопились десятки машин с продуктами, медикаментами и товарами первой необходимости, которые так нужны в Газе. Топлива в больницах хватит максимум на 24 часа. Отключение генераторов поставит под угрозу жизни тысяч пациентов.

Несмотря на объявленное перемирие, по сообщениям СМИ, в Газе по-прежнему слышны взрывы. Ночью армия обороны Израиля нанесла самые массированные удары по анклаву с начала эскалации. Бомбардировкам подверглись и гражданские объекты. Особенно сильно били по окрестностям МИДа Палестины и двух главных больниц сектора. Жилые кварталы лежат в руинах - хорошо видно на съёмке с воздуха. Под обломками зданий могут находиться более тысячи человек. ЦАХАЛ опубликовала новые кадры авиаударов по инфраструктуре противника. За сутки израильская армия поразила 250 военных объектов ХАМАС. Ликвидирован один из командиров.

Своих граждан из Газы вывозят разные государства. Только за последние несколько часов самолеты приземлились в США, Таиланде и Перу.

После нескольких часов затишья сирены воздушной тревоги вновь прозвучали и в самом Израиле. Жителей предупреждают о новых ракетных залпах из Газы. В рамках подготовки наземной операции Тель-Авив стягивает военную технику к границам анклава. А на севере продолжает атаковать позиции Хезболлы в Ливане. На новом видео, опубликованном ЦАХАЛ, ракеты поражают здание и военную технику.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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